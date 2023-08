PRF apreende 205 garrafas de vinho importado ilegalmente em Brasília

A legislação permite a importação de até 12 litros de vinho para consumo próprio

Na manhã desta quinta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de 205 garrafas de vinho importado ilegalmente. A carga estava sendo transportada em um veículo de Quirinópolis, Goiás, com destino a Brasília, Distrito Federal, e foi interceptada na BR 060, na região do Recanto das Emas.

A mercadoria apreendida se caracteriza como contrabando, uma vez que não havia registro no Ministério da Agricultura e não foram cumpridas as formalidades burocráticas para a importação com fins comerciais.

O condutor do veículo alegou que as garrafas de vinho tinham diferentes destinações dentro de Brasília. No entanto, a importação ilegal de bebidas alcoólicas acarreta prejuízos tanto para os produtores regulares quanto para os consumidores finais.