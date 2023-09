Jardim Botânico ficará sem água nesta terça-feira (19)

No Jardim Botânico, os serviços estão previstos para o período das 7h às 23h59, afetando diversos condomínios

Alguns endereços do Jardim Botânico, além do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia), terão o sistema de abastecimento de água suspenso nesta terça-feira (19) para melhorias no sistema de abastecimento.

No Jardim Botânico, os serviços estão previstos para o período das 7h às 23h59, afetando os condomínios Quintas do Sol, Jardim do Lago e Quinta Interlagos, as chácaras Itaipu e Estância Santa Paula e os residenciais Jardim da Serra, Itaipu, Ouro Vermelho I, Ouro Vermelho II, Verde, Amobb, Maxximo Garden, Belvedere Green, Quatro Estações e Mansões Ipê.

Das 8h às 20h30, ficarão sem água a Cidade Estrutural, o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia), o Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC) e o Setor de Inflamáveis (Sinf).

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

As informações são da Agência Brasília