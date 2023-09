Quadra Parque Gama: um presente da Conbral aos brasilienses

O empreendimento conta com três blocos, totalizando 432 apartamentos de um e dois quartos, com suíte, varandas e garagem coberta

Localizado a 30 Km da área central de Brasília, o Gama é uma cidade tradicional, fundada há mais de 60 anos, com uma história de evolução e crescimento acelerado – com investimentos constantes do GDF em infraestrutura. Parcerias com o setor privado também contribuem para o crescimento da região. A Conbral, empresa brasiliense com mais de 50 anos de história, é um exemplo: a construtora é responsável pelo projeto da Quadra Parque Gama.

Seguindo o mesmo conceito de urbanização e integração da quadra 311 Norte, no Plano Piloto, está previsto para toda região paisagismo, contemporaneidade, estilo arquitetônico único e estrutura moderna. “Toda a região do empreendimento está sendo totalmente urbanizada pela Conbral, através do programa Adote Uma Praça. Teremos uma quadra com acesso único, pavimentação, acessibilidade, gazebo e playground para cada bloco, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e ciclovia”, explica Paulo Muniz, Diretor da Conbral.

O empreendimento conta com três blocos, totalizando 432 apartamentos de um e dois quartos, com suíte, varandas e garagem coberta. Com portarias com monitoramento 24h, halls fechados com acessos independentes por prumada, as unidades apresentam de 39 m² a 54 m². Na área comum, salão de festas equipado e decorado, academia, playground e bicicletários no subsolo e no térreo.

As unidades possuem louças e metais com baixo consumo de água, piso cerâmico, paredes revestidas em cerâmica no box dos banheiros e sobre a bancada da cozinha, rodapés em cerâmica nas áreas secas e molhadas, bancadas em granito na cozinha e em porcelanato nos banheiros e preparação para instalação de ar-condicionado na sala e quartos.

Muniz explica que os blocos estão sendo construídos e serão entregues em diferentes momentos “Em outubro de 2022 entregaremos o bloco três com boa parte da urbanização realizada. O bloco um, que recebeu habite-se em agosto deste ano, será inaugurado em outubro, mês do aniversário do Gama, com urbanização da sua área de influência. Abrimos as vendas do bloco dois em agosto e já temos mais de 15% das unidades vendidas e 35% das obras executadas”.

Programa Adote Uma Praça

O Adote Uma Praça foi criado no governo Ibaneis Rocha e já atingiu 22 regiões administrativas e recebeu centenas de propostas, que vão desde jardinagem até áreas verdes, parques urbanos, praças, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, pontos turísticos, monumentos, estacionamentos e outros espaços e bens de propriedade do DF colocados ao uso da comunidade.

Sobre a Conbral

A Conbral é uma das mais antigas empresas em atividade na área de construção civil da capital federal. Desde outubro de 1968 vem construindo sua sólida história em Brasília. Planejamento, persistência, determinação, trabalho e boa gestão. Já construiu mais de um milhão de metros quadrados em Brasília, Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazonas). Seu pioneirismo é lembrado com as primeiras obras do Guará II, de Samambaia e Águas Claras, além de participar diretamente com outros parceiros, do planejamento e construção dos empreendimentos Quadra Parque 311 Norte e o Ilhas do Lago, referências em qualidade, conforto e valorização.