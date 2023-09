Colisão entre automóvel e cavalo deixa motorista em estado grave em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu prontamente à ocorrência, mobilizando três viaturas para prestar socorro no local

Uma colisão ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (18), envolvendo um automóvel e um cavalo, resultando em graves consequências para os ocupantes do veículo.

O acidente de trânsito ocorreu próximo ao estabelecimento conhecido como “Café sem Troco”, na região de São Sebastião. Quando as equipes de resgate chegaram ao cenário da tragédia, depararam-se com um Fiat Tipo de cor vermelha colidido violentamente com um cavalo. O automóvel era conduzido pelo senhor de 37 anos, que ficou preso às ferragens devido à intensidade do impacto.

Graças à ação rápida da guarnição de salvamento, o motorista foi desencarcerado com segurança e, posteriormente, transferido para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) em estado inconsciente, apresentando um traumatismo cranioencefálico severo.

Além do condutor, outras duas pessoas estavam no veículo no momento da colisão. Uma senhora, de 36 anos, escapou ileso do acidente. No entanto, a menor, com apenas 11 anos de idade, também precisou de cuidados médicos. Ela foi atendida pela equipe de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros e encaminhada consciente e orientada para o IHBB, relatando dores na região abdominal.

Lamentavelmente, o impacto resultou na morte do cavalo envolvido no acidente, que foi encontrado sem vida no local.