Integrantes de facção são condenados por tentativas de homicídio contra rival

Dois integrantes da facção “Comboio do Cão” foram condenados por duas tentativas de homicídio contra um rival, em dezembro de 2013 e fevereiro 2014.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), William Peres Rodrigues e Rafael Duarte de Brito foram condenados a 19 anos e quatro meses de reclusão.

Ainda de acordo com o MPDFT, as tentativas de crimes ocorreram quando a facção tentava ganhar território para o tráfico de drogas. Nas ocasiões, foram cometidos com diversos disparos de arma de fogo em via pública, colocando em risco a vida de terceiros inocentes.

Wiliam Peres Rodrigues foi condenado, também nessa semana, no crime de organização criminosa, sendo considerado um dos líderes da facção. O Núcleo do Tribunal do Júri e Defesa da Vida atuou na Sessão Plenária, mediante designação da Procuradoria-Geral de Justiça, por solicitação dos promotores naturais do caso. O julgamento iniciou-se às 9h de ontem, e foi encerrado por volta de 23h30min.

Os acusados estão presos, Rafael desde 17 de dezembro de 2019 e William desde 30 de abril de 2021.