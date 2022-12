JUBs 2021, realizado em Brasília, ganha o ‘Jacaré de Ouro’

O case competiu com um evento da Heineken, que ficou com a prata, e da World Trail Races, que ficou com o bronze

Aconteceu ontem (15) no Expo Center Norte, em São Paulo, o Prêmio Caio, a premiação mas influente do mercado de eventos. E Brasília foi muito bem representada com o case dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2021, organizado pela empresa Brasília e Região Convention & Visitors Bureau e que teve como cliente a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), concorrendo na categoria evento esportivo.

O case do JUBs acabou vencendo o ‘Jacaré de Ouro‘, competindo com o case da Heineken, que ficou com a prata, e com o da World Trail Races, que ficou com o bronze.

O JUBs foi realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil e reuniu 4,5 mil atletas. Segundo a empresa Brasília e Região Convention & Visitors Bureau, organizadora do evento para a CBDU, voltar a realizar o JUBs na capital federal depois de 15 anos foi um grande desafio, já que precisavam ser desenvolvidas estratégias que atraíssem o público jovem, mostrando que Brasília é mais do que política.

Além disso, a pandemia da covid-19 atenuou a situação, exigindo da organização do evento ainda mais criatividade e inovação para proporcionar aos participantes uma experiência atrativa e segura em meio às restrições causadas pelo vírus.

O Prêmio Caio

Criado em 1999, o Prêmio Caio, nome que homenageia Caio de Alcântara Machado, um dos mais renomados publicitários brasileiros, surgiu com o objetivo de trazer conhecimento e valorização para o trabalho de empresas e profissionais que atuam diretamente no mercado de eventos, e a premiação é produziada pelo conselho diretor da Revista Eventos.

A premiação tem como missão promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das mais modernas e eficazes ferramentas de marketing à disposição das empresas: a promoção comercial, o live marketing, o turismo de negócios e os eventos, elegendo as melhores empresas, profissionais e empreendimentos destes setores no país.

O melhor no ramo recebe o troféu no formato de um jacaré, por isso a premiação ficou conhecida como Jacaré de Ouro.