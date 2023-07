Inscrições para os Centros Interescolares de Línguas abertas até 16 de julho

O prazo se encerraria no dia 11 de julho, porém, devido a uma instabilidade no sistema, foi adiado com o objetivo de garantir que nenhum aluno seja prejudicado

Os estudantes da rede pública que desejam aprender uma segunda língua terão uma nova oportunidade. As inscrições para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) do segundo semestre de 2023 foram prorrogadas até o dia 16 de julho. As inscrições devem ser realizadas online . Estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Inglês, Japonês, Francês e Espanhol.

Podem se inscrever estudantes a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Quem está no Ensino Médio ou no segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também pode se inscrever. A inscrição deverá ser realizada, obrigatoriamente, em turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem. O candidato poderá fazer inscrição para até quatro opções de CIL e de Língua Estrangeira Moderna, dependendo da oferta de cada CIL unidade. Ao todo, a Secretaria de Educação possui 17 centros interescolares de línguas. Confira nesta página https://www.educacao.df.gov.br/cil-2/ quais idiomas eles oferecem Os contemplados serão escolhidos por meio de sorteio eletrônico, que será divulgado em 17 de julho. Nesse momento, as vagas são destinadas apenas para estudantes matriculados na rede pública de ensino. Em agosto, a comunidade poderá se inscrever nas vagas remanescentes. Matrículas A matrícula deve ser feita entre os dias 18 a 20 de julho nas secretarias das respectivas unidades de ensino. Veja a lista de documentos exigidos para a matrícula no CIL: Identidade do estudante; CPF do estudante; Duas fotos 3×4; Comprovante de residência; Declaração de escolaridade atualizada; Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário apresentar os documentos do responsável (CPF e RG).