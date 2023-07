Condomínios de Vicente Pires recebem obras de drenagem e pavimentação

O foco é levar essas benfeitorias também às chácaras, como são chamados os condomínios na região. Os conjuntos residenciais das ruas 3, 5, 10 e 10A serão os primeiros a receber essas melhorias

O Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP) está prestes a receber melhorias significativas em vinte endereços. Estas melhorias incluem obras de drenagem, asfaltamento e instalação de meios-fios. Nos últimos quatro anos, o governo tem feito um investimento considerável de R$ 540 milhões em infraestrutura na cidade, reformando rua por rua.

As intervenções são realizadas por empresa contratada pela Secretaria de Obras e fazem parte de um contrato de R$ 41 milhões destinado a reformas em vários pontos da região administrativa. Nos últimos anos, por exemplo, Vicente Pires recebeu mais de 125 km de redes para captação de águas pluviais.

A Chácara 88 B terá uma nova galeria de águas pluviais, interligada à da Rua 3, onde está situada. A estreita rua do condomínio foi quebrada para a instalação de uma tubulação de cerca de 150 metros. “É importante levar essas reformas que aconteceram em toda a cidade para a frente das nossas casas também”, pontua o morador e síndico do local, Marcos Esteves, 57 anos. “Tínhamos uma tubulação antiga, da época da construção do conjunto residencial, mas muito ruim. Essa obra é excelente pois teremos mais tranquilidade para enfrentar o período de chuvas”, acredita.

Próximo dali, a Chácara 89 é outra em que as máquinas não param de trabalhar. O conjunto de 75 residências já teve a drenagem concluída e agora recebe os serviços de pavimentação. Segundo a empresa responsável pelas obras, já foram 300 toneladas de massa asfáltica aplicadas na rua.

“Estamos entrando este ano para resolver problemas de alagamento antigos. Os operários fazem a escavação para executar a rede, depois colocam as bocas de lobo e, para finalizar, vem o asfalto”, explica o engenheiro civil da secretaria, Vilmar Azevedo. Segundo ele, seis chácaras já foram concluídas até esta semana.

A satisfação da aposentada Lena Diniz, 61, é grande. Síndica da Chácara 89, ela frisa que as benfeitorias são esperadas há mais de três anos. “Toda a água que desce da Rua 5 desemboca aqui no nosso condomínio. Em dias de chuva forte, as pessoas não saem de casa diante de tanta água”, conta. “Estamos muito felizes que isso vai mudar e agora temos também asfalto novo”, celebra.

