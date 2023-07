PCDF deflagra operação contra crimes ambientais

Batizada de “Vertedouro”, a ação teve como foco principal localizar e prender foragidos da justiça que se escondiam na área

Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª DP, realizou uma operação com o objetivo de investigar crimes ambientais, furtos e receptação de objetos provenientes de crimes envolvendo moradores de uma invasão de terra pública e de preservação ambiental localizada no Varjão/DF (ARIE do Torto).

Batizada de “Vertedouro”, a ação teve como foco principal localizar e prender foragidos da justiça que se escondiam na área. Contou também com o apoio da Divisão de Operações Especiais e Aéreas da PCDF (DOE/DOA), bem como de outros órgãos, como o Ibram e a Neoenergia.

Após meses de investigação, a área foi mapeada e as residências dos suspeitos foram identificadas. A 9ª DP solicitou mandados de busca e apreensão para os locais, os quais foram prontamente deferidos pela 4ª Vara Criminal de Brasília.

Durante a operação, foram encontrados e apreendidos objetos de valor sem notas fiscais, bem como um barco, que serão investigados para determinar a propriedade legítima dos mesmos.

Além disso, foi cumprido um mandado de prisão contra um indivíduo foragido da justiça por crime de roubo.

Os suspeitos envolvidos responderão pelos crimes de alteração de local especialmente protegido por lei, além de furto e receptação.

“A operação teve como objetivo restaurar a ordem e a tranquilidade na região, principalmente para os moradores vizinhos à invasão, que se queixavam da insegurança e medo causados pelos investigados”, ressaltou o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Ronney Teixeira.