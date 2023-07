Aceiro com fogo na APA Gama Cabeça de Veado previne incêndios florestais

A ação ocorrerá ao longo da faixa de domínio da DF-001, nas proximidades do balão de acesso ao Tororó, abrangendo uma extensão de 30 km

Entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12), das 8h às 17h, será realizado um aceiro com uso controlado do fogo na Área de Preservação Ambiental (APA) Gama Cabeça de Veado, com o objetivo de proteger o Cerrado contra os riscos de incêndios florestais.

O início do aceiro será no portão 2 da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, finalizando próximo à linha férrea. Essa medida faz parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF-DF), que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema).

Segundo a coordenadora técnica do PPCIF, Carolina Schubart, “todo ano é feito esse aceiro com uso do fogo na APA devido a sua vulnerabilidade aos incêndios florestais.” Ela explica que existem duas formas de aceiros e que ambas objetivam a prevenção aos incêndios florestais. “A função deste método preventivo é retirar o material combustível, que, no caso, é o mato seco, impedindo, assim, a possibilidade de o fogo pegar ou se alastrar para dentro das unidades de conservação”, destaca.

A coordenadora observa, ainda, que três elementos são necessários para iniciar o fogo: combustível, calor e oxigênio, formando o triângulo do fogo. “Por isso, para acabar com essa possibilidade, precisamos tirar um desses três elementos. O calor tira com a água, o oxigênio com o abafador e o material combustível com execução de aceiros”, esclarece.

O PPCIF tem realizado, com apoio de vários órgãos distritais e federais, nos parques e unidades de conservação, aceiros nesse período de prevenção aos incêndios florestais, tanto o aceiro mecânico como o com uso de fogo. O primeiro utiliza tratores, e o segundo a roçagem e a queima do mato seco. Isso ocorre nas bordas das unidades. Ambos promovem faixas de segurança entre esses espaços de preservação e seus acessos, impedindo que o fogo chegue ou se alastre.

O gerente de Preservação do Jardim Botânico de Brasília, Diego Miranda, explica que a ação tem sido de grande importância para o controle e prevenção de incêndios florestais. “Nos últimos anos observamos cada vez menos ocorrências de incêndios florestais nas localidades onde é executado o aceiro com uso do fogo e unidades contíguas às unidades que compõem o mosaico da APA Gama Cabeça de Veado”, concluiu.

Nesta ação as instituições participantes são: Jardim Botânico de Brasília (JBB), Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília (UnB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Marinha, Ala 1 da Aeronáutica e o Ibama/Prevfogo.

Com informações Agência Brasília