Incêndio no Guará toma conta de apartamento

Um apartamento no Guará ficou totalmente incendiado na tarde desta segunda-feira (27)

Um incêndio em apartamento no Guará deixa moradores totalmente preocupados, o fogo começou na tarde desta segunda-feira (27), mas as chamas já foram controladas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) um cachorro que morava no apartamento a frente chegou a ser socorrido mas não resistiu e veio a óbito.

Segundo o oficial de informações públicas capitão Machado, o local foi evacuado e está sendo ventilado para os militares visualizarem o estrago. Por enquanto ainda não se sabe as causas do incêndio.