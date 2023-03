Moraes se reunirá com cúpula da CPI dos Atos Antidemocráticos

Alguns requerimentos aprovados pela CPI têm relação com os inquéritos relacionados a processos que têm Moraes como relator

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou, nesta segunda-feira (27), a reunião com a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O encontro acontecerá na próxima quarta-feira (29), no gabinete de Moraes no TSE. O objetivo da reunião é tratar de questões pertinentes à investigação em curso.

Devem ir à reunião o presidente da comissão, o deputado distrital Chico Vigilante (PT), a vice-presidente, Jaqueline Silva (sem partido), o relator, Hermeto (MDB), e os parlamentares Daniel de Castro (PP), Fábio Felix (Psol), Robério Negreiros (PSD) e Joaquim Roriz Neto (PL).

No ofício enviado a Moraes, assinado por Vigilante, foi destacado que alguns requerimentos aprovados pela CPI têm relação com depoentes ou fatos apurados e relatados nos inquéritos relacionados a processos que têm Moraes como relator. Motivo pelo qual está sendo solicitada esta reunião.