Homem que estuprou 2 crianças no DF é preso

Homem suspeito de estuprar duas crianças foi preso no Maranhão. Foi dado cumprimento a mandado de prisão para o criminoso que estava em outro estado

Homem suspeito de estuprar duas crianças foi preso nesta última quinta-feira, 23, no Maranhão. Foi dado cumprimento a mandado de prisão para o criminoso que tinha retornando para a sua cidade natal. As investigações iniciaram imediatamente após o registro da ocorrência, sendo ouvidos todas as testemunha e a realização do depoimento especial das duas crianças vítimas.

Para que o suspeito não fugisse a Polícia Militar do Distrito Federal entrou em contato com a Delegacia da cidade de Joselândia/MA, local onde o agressor estaria escondido, e a prisão foi realizada.



Uma equipe da 33ª DP está providenciando o retorno do preso para o Distrito Federal.