Incêndio atinge residência no Sol Nascente, no DF

Na noite desta segunda-feira, 03, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 05 viaturas e 19 militares, referente a um incêndio atingiu uma casa no conjunto E”, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, no DF.

Quando o CBMDF chegou ao local, encontrou chamas bem desenvolvidas, e já consumiam alguns cômodos da casa. Enquanto uma equipe fazia o combate ao incêndio, outra começou a busca por possíveis vítimas.

O combate às chamas durou 20 minutos e, na sequência, foi iniciado o rescaldo.

Segundo a corporação, o fogo consumiu completamente um quarto, todos os móveis da sala e outros três móveis da cozinha.

Os moradores da residência não se encontravam no imóvel na hora da ocorrência, mas compareceram ao local quando os militares combatiam o fogo.

A perícia de incêndio do CBMDF foi solicitada para o local. A casa ficou aos cuidados do responsável.