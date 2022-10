Entre os dias 4 e 10 de outubro, Neoenergia realizará serviços no DF

O fornecimento de energia será temporariamente suspenso para manter a segurança dos profissionais e da população

As equipes da Neoenergia irão realizar serviços na rede elétrica em regiões do Distrito Federal entre os dias 4 e 10 de outubro. Portanto, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso para manter a segurança dos profissionais e da população.

Confira os detalhes de cada região:

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2022

PLANO PILOTO

Horário: 07h30 às 15h

Local: CLN 215/216.

Local: CLN 215, Blocos A ao D.

Local: CLN 216, Bloco B.

Serviço: Construção de rede.

TAGUATINGA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Vila São José, Chácaras 149, 149-A, 189, 221, 251, 257, 259, 412 e Rua 08.

Serviço: Modernização de rede.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Vale do Amanhecer, CR 82, CR 83, CR 86 ao CR 93 e CR 96.

Local: Vila Pacheco, CR 100.

Serviço: Modernização de rede.

LAGO NORTE

Horário: 12h30 às 17h

Local: Setor Habitacional Taquari, Quadra 02, Conjunto 06 e Quadra 04, Conjuntos 01, 02 e 03.

Serviço: Manutenção de rede.

QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022

BRAZLÂNDIA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Glebas 03, 03/020 e 03/353.

Serviço: Construção de rede.

LAGO NORTE

Horário: 12h30 às 17h

Local: Setor Habitacional Taquari, Quadra 01, Blocos A ao C, Conjuntos 02, 04 e Quadra 01, Quadra 03, Conjunto 05.

Serviço: Manutenção de rede.

GAMA

Horário: 08h30 às 14h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta, Chácaras 46, 46-B, 47, 158, 172, Melo, Orgânica, Vó Alice e DF 20 KM 15

Serviço: Modernização de rede.

GUARÁ

Horário: 13h às 17h

Local: QE 26, Conjunto G.

Serviço: Manutenção de rede.

QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2022

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Colônia Agrícola Cariru, Chácara 09.

Serviço: Construção de rede.

Horário: 08h30 às 14h

Local: Avenida Bahia, Quadras 75, 77 e 78.

Local: Avenida G. Rabelo, Quadras 75 a 77 e 133.

Local: Avenida Mal Deodoro, Entrequadras 74, 75, Quadras 78 e 134.

Local: Avenida São Paulo, Quadras 76 e 133.

Local: Rua 02 Abril, Quadra 75.

Local: Rua Pernambuco, Quadras 76 a 78.

Local: Rua Rio Grande do Norte, Quadras 75 a 77.

Serviço: Construção de rede.

SAMAMBAIA

Horário: 08h30 às 16h

Local: BR 060, KM 11, Sítio Maranata.

Serviço: Poda de árvores.

GUARÁ

Horário: 08h30 às 13h

Local: QE 28, Conjunto U.

Local: QI 25, Blocos F, I, K, M e QE 28.

Serviço: Manutenção de rede.

Horário: 12h30 às 17h

Local: QE 28, Conjuntos O e P.

Serviço: Manutenção de rede.

ARNIQUEIRA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Colônia Agrícola Arniqueira, Chácaras 70 e 70-01B.

Local: Colônia Agrícola Veredão, Chácara 18 e Conjunto 04.

Local: Setor Habitacional Arniqueira, Chácaras 66-B, 70, 81, Conjunto 04 e Quadra 04.

Serviço: Modernização de rede.

SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2022

JARDIM BOTÂNICO

Horário: 08h30 às 16h

Local: Altiplano Leste, Condomínios Interlagos e Belavista.

Serviço: Construção de rede.

LAGO NORTE

Horário: 08h30 às 13h

Local: Balão do Torto, Chácaras 27, 27-A, 30.

Local: Granja do Torto, Chácaras 02, 09, 12, 27, 30, 34, Alto das Pedras, Bastos, Caminho do Meio, Darly, Igarapé, Luiz, Santa Efigênia, São Francisco, São Mateus.

Local: Núcleo Rural Boa Esperança II, Chácaras 05, 29, 33.

Serviço: Construção de rede.

GUARÁ

Horário: 08h30 às 13h

Local: QE 30, Avenida do Contorno, Blocos A, B, B1, I.

Serviço: Substituição de equipamento.

Horário: 12h30 às 17h

Local: QE 30, Conjunto E.

Serviço: Substituição de equipamento.

SANTA MARIA

Horário: 08h30 às 13h

Local: DF 140, Chácara 02, Fazenda Taboquinha, KM 03, KM 04, KM 06 KM 08 e Santa Mônica, Lote 10.

Local: Setor Habitacional Tororó, Chácara Amuma e Conjunto 02.

Serviço: Poda de árvores.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 12h30 às 13h00

Local: BR 251, Núcleo Rural Aguilhada, Chácaras 02, 02-A, 04, 04-A, 07, Fazenda Tia Zola, KM 32, KM 34, KM 35, KM 39 e KM 69.

Local: DF 140, KM 04.

Local: Fazenda Santarém, Chácaras 03 e 02.

Local: Núcleo Rural Nova Betânia, Chácara 14.

Local: Núcleo Rural Papuda, Chácaras do Futuro, Sombra, Sombra da Mata, Horta Comunitária.

Serviço: Poda de árvores.

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO DE 2022

TAGUATINGA

Horário: 08h30 às 12h

Local: CSC 06, Lotes 01, 02, 03, QSB 08, QSC 18, Casas 01, 14, 21, 22, Lotes 02 ao 09, 11 ao 13, 15 ao 20, 22 ao 26 e 28, QSC 19, Chácaras 25, 28-A, Conjuntos 01, M, Casas 03, 05, 17, Lotes 02, 04, 05-A, 06 ao 16, 18, 19, 19-A1, 20 ao 28.

Serviço: Manutenção de rede.

ÁGUAS CLARAS

Horário: 08h30 às 12h

Local: Avenida Araucárias, Avenida Paineiras, Lotes 1055 e 1135.

Serviço: Manutenção de rede.

Horário: 12h30 às 16h

Local: Quadra 206, Bloco A, Lotes 04, 06, 09, 10.

Local: Quadra 207, Lote 09

Serviço: Manutenção de rede.

DOMINGO, 9 DE OUTUBRO DE 2022

Não há desligamentos programados para esta data.

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2022

TAGUATINGA

Horário: 08h30 às 16h

Local: QNJ 45, Casas 08, 30, 35, Lotes 01 ao 07, 09 ao 27, 29, 31 ao 33 e 36.

Local: QNJ 47, Casas 05, 09, 12, 22, 26, 33, Lotes 01 ao 08, 10, 11, 13 ao 21, 23 ao 25, 27 ao 32 e 34 ao 36.

Local: QNJ 49, Lotes 02 ao 06, 06-A, 07 ao 12 e 13.

Serviço: Construção de rede.

SAMAMBAIA

Horário: 08h30 às 16h

Local: BR 060, DF 14, KM 07.

Local: DF 280, KM 07.

Serviço: Poda de árvores.

GUARÁ

Horário: 08h30 às 13h

Local: QE 30, Conjuntos F, G, H.

Serviço: Substituição de equipamento.

Horário: 12h30 às 17h

Local: EPTG, KM 06, Sentido Taguatinga-Guará.

Local: QE 30, Conjunto B.

Serviço: Substituição de equipamento.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.