Preso homem que abusava de criança de 09 anos em Sobradinho II

O suspeito ofereceu carona para vítima e a mãe da vítima, e insistiu para deixar a mãe primeiro para cometer os abusos contra menina

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (03), um homem de 58 anos de idade, que teria cometido abuso sexual contra uma menina de apenas nove anos de idade.

De acordo com as investigações, o criminoso possuía um relacionamento com uma amiga e vizinha da mãe da vítima. Através da namorada, o suspeito adquiriu a confiança da mãe da vítima, passando-se por uma pessoa gentil e confiável.

“O abusador passou a oferecer carona para levar a mãe ao trabalho e a filha para a escola”, afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho. Ainda de acordo com o delegado, o homem insistia na maioria das vezes, em deixar primeiro a mãe da criança no trabalho e depois ele deixaria a menor na escola.

Em sua última carona, o criminoso se aproveitou da presença da criança no banco traseiro, e passou a cometer os abusos sexuais. Segunda a polícia o homem deu um beijo forçado e apalpou as partes íntimas da menina.

Após o ocorrido a criança entrou chorando na escola, e os responsáveis acionaram a polícia. Além dos abusos, o criminoso pressionou a criança para que não revelasse a ninguém sobre o que teria acontecido.

O criminoso foi preso em flagrante e responderá por estupro de vulnerável. Se condenado, poderá pegar uma pena de até 15 anos de reclusão.