Incêndio atinge churrasqueira de bar no Jardim Botânico

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio que ocorreu na churrasqueira de um bar, no Jardim Botânico

Na noite dessa quarta-feira, 12, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio que ocorreu na churrasqueira de um bar localizado no condomínio San Diego, no Jardim Botânico.

O incêndio se iniciou na churrasqueira no bar Santa Fé, mas não se alastrou, pois os próprios funcionários conseguiram conter as chamas com uso de extintor ABC.

O CBMDF foi acionado e após uma varredura minunciosa no local, foi constatado que o incêndio não atingiu outras lojas vizinhas, ficando confinado somente na churrasqueira do bar.

Não houve nenhum ferido.