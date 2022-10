Acidente deixa três pessoas feridas na DF 150

O segundo veículo envolvido, um VW Voyage, de cor prata, era conduzido por um homem, de 51 anos, que saiu ileso

Uma colisão frontal entre veículos deixou três pessoas feridas na DF 150, próximo à fábrica de cimento Ciplan em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

Os veículos envolvidos foram um Renault Clio, de cor preta, conduzido por uma mulher, transportada por meios próprios até o hospital antes da chegada do socorro. Neste veículo, um senhor, com traumatismo craniano, foi atendido. Estava inconsciente e foi transportado ao Hospital de Base.

O segundo veículo envolvido, um VW Voyage, de cor prata, era conduzido por um homem, de 51 anos, que saiu ileso.

A última vítima, também um homem, de 43 anos, foi atendida e transportada ao Hospital Regional do Paranoá, com laceração na cabeça e sinal de fratura no membro superior esquerdo.

A dinâmica do acidente não foi descoberta. A cena permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).