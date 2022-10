Três regiões sem energia nesta quinta (13), para serviços técnicos

O corte temporário da luz nesses locais é necessário para a execução de serviços na rede que garantem a segurança de todos

Moradores de São Sebastião, Lago Norte e Guará devem ficar atentos com relação ao desligamento de energia em alguns endereços nesta quinta-feira (13). O corte temporário da luz nesses locais é necessário para a execução de serviços na rede que garantem a segurança de todos.

Em São Sebastião, por conta da construção de uma rede nova e podas de árvores, a energia será desligada das 8h30 às 16h nas chácaras Santana do Capão Comprido, 01 a 03, 05, 08, 35 e 53 do Núcleo Rural Nova Betânia e Refazenda, São Jorge, Santa Rita, Santa Lúcia, Caixa Postal nº 31 e Viegas Bar. Faltará luz também nesse mesmo horário na Fazenda Bonança, do Núcleo Rural Paranoá, e na BR-251, kms 53 e 74.

No Lago Norte, das 8h30 às 16h, também em função da construção de uma nova rede elétrica, faltará luz na SHIN EQL 02/04, Bloco C e na Engenho Publicitário. Também ficam sem energia, nesse período, os conjuntos M e N da QE 28.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é de que a população registre ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Lucio Flávio, da Agência Brasília