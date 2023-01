Idoso morre após colisão entre dois veículos em Brazlândia

O Corpo de Bombeiros informou que ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20 horas desse domingo (22), após uma colisão frontal envolvendo dois veículos na BR-445, em Brazlândia.

De acordo com os familiares presentes no local, o idoso que veio a óbito, era avô dos passageiros. Ele apresentava graves lesões pelo corpo e ausência de sinais vitais, com óbito declarado durante o atendimento.

As crianças de 8, 7 e 5 anos foram transportadas conscientes, orientadas e estáveis ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) a última, no entanto, encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). O mais velho apresentava suspeita de fratura no fêmur, enquanto o de 7 anos apenas lesões na face. A menina, de 5 anos, foi encontrada por populares aos prantos com hematomas na região da cabeça.

O condutor do outro veículo, um Fiat Strada Cinza não se encontrava no local da ocorrência.

A cena ficou sob os cuidados da perícia e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).