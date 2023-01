Ação conjunta entre PRF e PCDF apreende aproximadamente 6 toneladas de drogas

A droga estava escondida nos tanques de um caminhão bi-trem de óleo vegetal

Os narcóticos estavam escondidos no tanque de caminhão bi-trem de óleo vegetal em Cristalina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF apreenderam, aproximadamente, 6 toneladas de drogas, sendo elas: Maconha e Skunk (Supermaconha).

Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenação de Repressão às Drogas – CORD desencadeou a apreensão de, aproximadamente, 2 toneladas de drogas que estavam escondidas dentro de tanques que transportavam óleo vegetal em caminhão bi-trem abordado na BR-040, em Cristalina.

A ação aconteceu no início da tarde deste domingo (22) e contou também com a participação do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF e do Grupo de Patrulhamento Tático – GPT da PRF. Um homem de 33 anos, natural de Minas Gerais, foi preso.

A droga, dividida em aproximadamente 250 pacotes, com 26 quilos cada, estava sendo transportada escondida dentro dos tanques de um caminhão bi-trem, de placa do Mato Grosso que vinha de Mato Grosso do Sul e seguia para Planaltina.





Ao todo, estima-se que o prejuízo ao tráfico esteja na ordem dos 12 milhões de reais.

No flagrante, o motorista foi detido e relatou que não receberia dinheiro pelo transporte da droga, pois tinha uma dívida com os traficantes. Homem já tinha passagem na polícia por tráfico em 2022 no Goiás.

Material, veículo e detido foram encaminhados à CORD no DF.