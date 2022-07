Ibaneis Rocha prestigia evento religioso em Vicente Pires

Na noite desta quinta-feira, 14, o governador Ibaneis Rocha prestigiou um evento religioso em Vicente Pires

Na noite desta quinta-feira, 14, o governador Ibaneis Rocha prestigiou um evento religioso em Vicente Pires. O chefe do Executivo foi recebido pelo Bispo Robson Rodovalho e sua esposa Lúcia Rodovalho e pelos deputados Rodrigo Delmasso e Júlio César Ribeiro.

No encontro foram lembradas ações da gestão do Ibaneis, como o trabalho pela regularização de templos e entidades religiosas, bem como a liberação do funcionamento das igrejas durante a pandemia e, posteriormente, torná-las uma atividade essencial durante a pandemia.

“Só tenho agradecimento pelas bençãos que Deus tem jogado sob nós e tem nos orientado a fazer o bem pela cidade. É assim que vamos continuar, trabalhando pelo bem de todos”, disse Ibaneis Rocha.

A regularização de igrejas avançou e bateu recordes na gestão Ibaneis. Em três anos, foram 223 templos regularizados, marca superior aos 190 escriturados entre 2009 e 2018.