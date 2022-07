Emprego no DF: 222 vagas disponíveis nesta sexta-feira

As oportunidades são para sete tipos de cargos em localidades como Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga Norte

Sessenta e uma vagas de emprego das 222 disponíveis nesta sexta-feira (15) no banco das agências do trabalhador do Distrito Federal são para pessoas com deficiência. As oportunidades são para sete tipos de cargos em localidades como Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga Norte. Os valores de remuneração variam entre R$ 1.212 e R$ 1.585.

Há chances para atendente de balcão (10), atendente de lanchonete (10), auxiliar de cozinha (10), auxiliar de limpeza (10), garçom (10), recepcionista atendente (10) e operador de caixa (1). A vaga de atendente de lanchonete exige experiência, mas não cobra escolaridade. A remuneração é de R$ 1.212.

No caso do cargo de operador de caixa, é necessário ter experiência e o ensino médio completo. O salário ofertado é de R$ 1.290. Todas as demais oportunidades precisam de experiência comprovada e o ensino médio completo para receber mensalmente R$ 1.585.

Todas as vagas contam com benefícios além do salário. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília