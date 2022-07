Áreas em Planaltina e Samambaia terão energia cortada nesta sexta

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio

A Neoernergia Brasília informou que o fornecimento de energia elétrica será cortada em quadras e conjuntos de Planaltina e Samambaia nesta sexta-feira (15). A interrupção é temporária e será necessária para substituição de um poste avariado na primeira região, e modernização da rede, na segunda.

Com isso, moradores e comerciantes deverão se organizar com alimentos na geladeira sem refrigeração e para ficar sem o funcionamento de outros eletrodomésticos durante parte do dia.

Em Planaltina, a suspensão ocorrerá das 8h30 às 16h em 13 vias: nas avenidas Goiás, quadras 57, 58, 142 e 146; Maranhão, quadras 58, 58-A, 70, 141-A, 142, 144, 146, 148, 150, 153 e 161; São Coelho, quadras 30, 42, 43, 56 e 57; São Paulo, quadras 24 e 35; São Sebastião, quadras 57, 58, 59 e 70; Salviano, quadras 43 e 57; e São Vicente, Quadra 15, Quiosque 1.

Também ficarão sem energia os imóveis das ruas 1 de Junho, quadras 30, 42, 43, 57, 58, 141, 142, 179 e 187; 13 de Maio, quadras 58, 58-A, 146 e 148; Rabelo, quadras 148, 150 e 151; Benjamin Constant, quadras 35, 141 e 142; Bernardo Sayão, quadras 146, 148, 149, 150 e 151; e Daniel Matos, quadras 151 e 154.

Em Samambaia, o fornecimento de energia elétrica será interrompido no mesmo período na QR 121, conjuntos 1, 2, 7, 8, 10, 11 e 12; e na QR 123, conjuntos 2 e 3.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.