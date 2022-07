Carro se envolve em acidente e tomba em uma ribanceira no DF

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento foi interditada, no sentido Sobradinho e a cena permaneceu aos cuidados da PMDF

Um carro de passeio se envolveu em um acidente com uma motocicleta e tombou em uma ribanceira na noite desta quinta-feira, 14, na EPIA Norte, na altura do Córrego do Bananal, próximo ao acesso à Ponte do Bragueto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

Um dos veículos envolvidos foi a motocicleta Triunph Tiger 800 de cor preta, conduzida por um homem, de 34 anos, identificado como A.C.C. Ele foi atendido e transportado ao hospital Santa Lúcia, apresentando dor na cabeça e dor na pelve. Porém, estava consciente, orientado e estável.

O outro veículo foi o Renault Sandero, de cor branca, conduzido por um homem identificado como W.R.L, de aproximadamente 70 anos.

Após a colisão, ele perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista e tombando em uma ribanceira. Foi atendido pelo CBMDF, mas não houve necessidade de transporte ao hospital.

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento foi interditada, no sentido Sobradinho e a cena permaneceu aos cuidados da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF).