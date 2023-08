Ibaneis participa de encontro com Brasília Agro

O evento contou com o anúncio da 27ª Feira do Morango, que acontece de 1° a 10 de setembro

Carolina Freitas

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quinta-feira (24), no Palácio do Buriti, de encontro com a comunidade Brasília Agro.

O evento contou com o anúncio da 27ª Feira do Morango, que acontece de 1° a 10 de setembro. Segundo o secretário-executivo da Agricultura, Rafael Bueno, o DF é terceiro maior produtor da fruta do país. Além disso, produtores e autoridades locais exaltaram a 3ª Feira da Uva e a 8ª Feira da Goiaba.

Ainda que uma produção recente, Bueno afirmou que a uva é um potencial reforço para o turismo rural do DF. “O Distrito Federal tem como referência na produção de frutas, a goiaba, o morango e, agora, a uva. O DF tem áreas pequenas, mas, com o crescimento avançando, ele tem se dedicado à produção de vinhos finos e que já ganharam prêmios”, explicou o secretário.

A principal reivindicação dos produtores é a má qualidade das estradas nas regiões rurais. “A nossa principal reivindicação são as estradas, mas também tem a questão hídrica. Há alguns anos, nós sofremos com a dificuldade de conseguir água para a produção”, identificou o presidente da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (ARCAG), José Yamata.

Por fim, o chefe da Agricultura reforçou a importância de novas obras pensadas nos moradores das regiões rurais e do foco do DF em se tornar referência nacional da produção de fruta.