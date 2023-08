Mais opções de horários e nova linha de ônibus a partir de segunda (28)

Mudanças beneficiam passageiros que se dirigem à Universidade de Brasília (UnB), ao Itapoã, à Granja do Torto e à Ponte Alta, no Gama

Os passageiros da Universidade de Brasília (UnB), do Itapoã, da Granja do Torto e da Ponte Alta (Gama) terão mudanças em linhas de ônibus a partir de segunda-feira (28). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implementa as melhorias após sugestões feitas pelos usuários e o trabalho de monitoramento da equipe técnica da pasta.

A linha circular 0.110, que sai da Rodoviária do Plano Piloto para a UnB, passará a ter partidas com intervalo de quatro minutos no período de 22h05 às 22h49. Aos sábados, serão acrescidos os horários de 11h50 e 12h10, possibilitando o intervalo de 10 minutos entre nas partidas realizadas entre 11h40 e 12h20.

Além disso, a Semob criou a linha 605.2, que vai sair da Rodoviária do Plano Piloto às 22h30, de segunda a sexta, com destino a Planaltina, via Estâncias, passando pela L2 Norte e pela UnB. A tarifa é R$ 5,50.

Já os moradores do Condomínio La Font, no Itapoã, ganharão uma opção de deslocamento até a unidade do Hospital Sarah Kubitschek do Lago Norte. A linha 783.2, que já passa pela região, terá o percurso alterado para atender à instituição.

Por sua vez, a linha 128.4, que tem origem no Terminal da Asa Sul com destino à Granja do Torto, terá o trajeto alterado até a marginal da BR-020, sentido Plano Piloto. A mudança vai beneficiar os passageiros do Núcleo Rural Boa Esperança II.

A linha 3212 – que liga a Ponte Alta ao Terminal do BRT do Gama, via DF 475 – tem o percurso ampliado para atender aos moradores que precisam se deslocar até a Avenida Buritis.

O subsecretário da Operações da Semob, Marcio Antonio de Jesus, explica que essas alterações visam melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivo, atendendo às sugestões feitas pelos usuários das próprias localidades. “Os moradores do DF podem fazer pedido para melhorias das linhas de Sistema de Transporte Público coletivo pelo 162 ou pelo site do Participa DF. Todas as sugestões são encaminhadas para a área técnica, que faz a análise dos pleitos”, acrescenta.

Serviço

A partir de segunda-feira (28):

Nova linha

→ 605.2 – Rodoviária do Plano Piloto/L2 Norte/UnB/Planaltina/Estâncias

Tarifa: R$ 5,50

Horário: 22h30 (dias úteis)

Reforço de horários

→ 0.110 – Rodoviária do Plano Piloto/UnB

Mais viagens entre 22h05 e 22h49 (dias úteis), uma partida a cada 4 minutos

Mais viagens entre 11h40 e 12h20 (sábados), uma partida a cada 10 minutos

Ampliação de trajeto

→ 783.2 – Condomínio La Font/Itapoã/Paranoá/Varjão/Lago Norte

Passa a atender ao Hospital Sarah Kubistchek do Lago Norte

→ 128.4 – Terminal Asa Sul/W3 Sul/L2 Norte/Granja do Torto

Trajeto estendido até a marginal da BR-020, sentido Plano Piloto

→ 3212 – Terminal de Integração BRT Gama/DF-475

Itinerário estendido para atender a Avenida Buritis.

Com informações da Agência Brasília

