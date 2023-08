Escola do Sol Nascente terá ação de educação ambiental nesta sexta (25)

Cerca de 1.300 alunos da educação infantil e fundamental da EC 66 vão participar de atividades sobre temas como uso racional de água

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), em parceria com a Secretaria de Educação do DF, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) e a Administração Regional do Sol Nascente, irá realizar, nesta sexta-feira (25), a ação Educar para Preservar na Escola Classe (EC) 66, do Sol Nascente. O objetivo é proporcionar às crianças uma vivência prática e extraclasse sobre o tema educação ambiental e sustentabilidade.

Cerca de 1.300 alunos da educação infantil e fundamental irão participar, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de atividades educativas com a abordagem de temas como uso racional de água, uso correto da rede de esgoto, reciclagem, coleta seletiva, entre outros.

A programação contempla a realização de brincadeiras lúdicas, palestras com técnicos da Caesb e Adasa, visitas monitoradas ao Expresso Ambiental, um ônibus temático com maquete de 6 metros sobre o ciclo do saneamento. As mascotes Cristal (Caesb) e Gotita (Adasa) também estarão presentes. Durante todo o dia, a área comercial da companhia vai oferecer atendimento aos pais dos alunos a fim de sanar dúvidas e trazer informações da empresa.

Serviço

Educar para Preservar

Data: sexta-feira (25)

Horário: 9h

Local: Escola Classe 66, Avenida Córrego das Corujas, Sol Nascente.

Com informações da Agência Brasília