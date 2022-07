Ibaneis participa de conferência cristã para mulheres

Junto a Ibaneis, estava sua esposa e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Rocha, e a deputada federal Celina Leão

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na noite de ontem (29), de uma conferência cristã para mulheres, da Comunidade das Nações.

Junto a Ibaneis, estava sua esposa e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Rocha, e a pré-candidata à vice-governadora e deputada federal Celina Leão (PP).

Acompanhando os louvores e a ministração dos líderes, milhares de pessoas lotaram o Centro de Conveções Ulysses Guimarães.

Ibaneis agradeceu o acolhimento do anfitrião do evento, o Bispo JB Carvalho, com quem nutre uma grande admiração. “É uma honra compartilhar esse momento com cada uma e cada um dos presentes. E dizer, bispo, do carinho que tenho pela sua personalidade e por tudo o que faz por cada um de nós, das visitas que me faz no gabinete, sempre em momentos importantes, e pela paz que transmite a todos nós”, disse o governador.