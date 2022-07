PCDF prende traficante com R$ 40 mil em cocaína na Ceilândia

O criminoso possuía reincidência por tráfico de drogas e foi preso em flagrante quando comercializava cocaína com alto grau de pureza.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Através da 5ª fase da Operação Narcóticos a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta-feira (29) identificou e prendeu em flagrante um homem que comercializava cocaína de alto grau de pureza na região de Ceilândia.

Após intensa investigação que com duração de 10 horas, policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) conseguiu chegar até J.O.S quando comercializava cocaína na quadra QNO Conjunto 16. “Com o autuado, foi apreendido quantidade considerável de cocaína avaliada em mais de R$ 40.000,00 “, afirma o delegado chefe da 19ª DP, Vander Braga.

Após a prisão do traficante, verificou-se que o mesmo já seria reincidente no crime de tráfico de drogas. Realizados os procedimentos legais o criminoso foi conduzido à carceragem da PCDF e se encontra à disposição do poder Judiciário.



Operação Narcóticos



Há dois dias, policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) apreenderam dezessete pessoas, os quais eram dezesseis homens e uma mulher. Entre os envolvidos treze foram autuados por porte de drogas, houve uma prisão em flagrante por tráfico de substâncias entorpecentes e uma prisão em flagrante por receptação. As prisões fizeram parte da 4ª fase da Operação Narcóticos. Nome dado em alusão às substâncias que agem sobre o sistema nervoso central e podem modificar o estado de consciência podendo causar dependência e danos físicos ou psíquicos.

Na 3ª fase da operação a PCDF prendeu um homem por tráfico de drogas e mais três homens por uso de entorpecentes no último dia 15 deste mês. Durante a ação, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha. Os quatro presos foram encaminhados à carceragem da PCDF onde se encontram à disposição da Justiça.