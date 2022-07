Grilagem de terras em Arniqueiras: três suspeitos foram presos.

No Local, a PMDF flagrou um trator que realizava atividades de terraplanagem e nivelamento do terreno. Suspeitos não tinham autorização.

Por Tereza Neuberger

O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu nesta sexta-feira (29) três suspeitos de realizarem parcelamento irregular do solo na região de Arniqueiras.



Os policiais receberam uma denúncia de que no local estaria ocorrendo parcelamento irregular do solo, de acordo com a PMDF. Um trator realizava atividades de terraplanagem e nivelamento do terreno, quando os militares chegaram no local indicado. Também foram identificados diversos indícios de retirada de vegetação.



Os responsáveis não apresentaram qualquer documentação que os autorizasse a realizar qualquer tipo de intervenção na localidade. Ainda de acordo com os militares, a área apresentava um terreno declivoso no sentido da grota onde passa o córrego Arniqueira. O terreno encontrava-se com o solo exposto e com sinais recentes de retirada de cobertura vegetal e aplainamento de parte do terreno.



Denúncia de parcelamento irregular de solo em Arniqueiras. Imagem: Divulgação PMDF

Os suspeitos foram autuados em flagrante e conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para que fossem aplicadas as providências legais.