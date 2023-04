Ibaneis anuncia obras em Ceilândia: “Nós temos planos”

Além dos planos para a cidade, Ibaneis Rocha adiantou que a licitação do Hospital do Guará será lançada neste mês

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, neste sábado (1º), da segunda edição do GDF Mais Perto do Cidadão em Ceilândia e anunciou alguns projetos para a região.

“Nós temos um plano de renovar todo o asfalto da cidade, concluir a Avenida Hélio Prates e entrar com um plano de requalificação de toda Ceilândia”, disse o governador durante a agenda.

Além dos planos para a cidade, Ibaneis Rocha adiantou que a licitação do Hospital do Guará será lançada neste mês, e que o DF vai ganhar cinco unidades básicas de saúde (UBSs).

Governo ao lado da população

Da Caesb à Codhab, passando pelo Detran, Neoenergia, INSS e Secretaria de Justiça e Cidadania (Sedes), organizadora do evento -, o GDF Mais Perto do Cidadão permitiu aos moradores de Ceilândia emitir documento de identidade, cortar cabelos, se vacinar, assistir a shows culturais e tantas outras atividades, na estrutura montada na Praça dos Eucaliptos (QNM 14). “É o governo trazendo serviços para essa população, que tanto merece”, acrescentou o governador.

Não é a primeira vez e nem será a última que o governo se aproxima dos moradores com eventos itinerantes. O GDF Mais Perto do Cidadão nasceu de outro evento, o Sejus Mais Perto do Cidadão, que reuniu mais de 200 mil pessoas durante a primeira gestão de Ibaneis Rocha. Agora, a meta é ampliar esse número até 2026.

“O evento está muito grande, e a cada edição a gente aumenta mais”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Isso é resultado de um governo responsável, de uma equipe unida e de uma população que merece o melhor serviço.”

Cidadania

A auxiliar de cozinha Cristina Umbelino foi ao evento e aproveitou para dar um trato nos cabelos e resolver questões burocráticas. “Tem que aproveitar, porque a vida é muito corrida”, disse. “Estou aqui cuidando da beleza e de outras questões, fui à Caesb e ao Na Hora. Durante a semana, não temos tempo de resolver muitas coisas, então eu e minha família estamos aproveitando esse evento”.

Já o pedreiro João Ricardo Pereira Lima foi ao local resolver questões junto à Codhab e ficou satisfeito. “É um evento bom, alegre, poderia ter mais de uma vez no ano aqui na cidade”, observou. “O governo fica mais perto da gente, e nós economizamos tempo e dinheiro, facilita tudo”.

Presente à ação, o administrador de Ceilândia, Dilson Resende, ressaltou: “Todo mundo trabalha e também tem o custo de deslocamento. Ceilândia é a maior cidade do DF e tem uma parcela da população carente. Então, quando você consegue trazer os serviços do governo para um mesmo espaço você facilita a vida da população”.

O GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado nos eixos temáticos transversais de saúde, bem-estar e meio ambiente, acessibilidade e inclusão, justiça e cidadania, empreendedorismo e renda, cultura e educação, segurança coletiva, esporte e lazer. Em sua primeira edição, no Riacho Fundo II, o programa reuniu mais de três mil pessoas.

