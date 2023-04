Brasilienses podem trocar lâmpadas ineficientes por modelos LED

Os clientes podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas LED, 40% mais econômicas

As regiões de Samambaia, no Riacho Fundo, no Riacho Fundo II, em Taguatinga e Água Quente recebem o projeto Energia com Cidadania, uma iniciativa da Neoenergia para promover ações de eficiência energética.

Nesses locais, unidades móveis da distribuidora vão percorrer as comunidades e trocar aproximadamente 6.560 mil lâmpadas convencionais por modelos LED, além de orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e, assim, economizar energia

A ação é voltada aos clientes residenciais, que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas LED, 40% mais econômicas.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os moradores residenciais ou rurais-residenciais devem residir na comunidade ou estar cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), não possuir débitos com a concessionária e levar a conta de energia junto à documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

No mês de maio, a previsão é que o projeto siga para Areal e Taguatinga e chegue também ao Núcleo Bandeirante. A expectativa é que sejam trocadas mais de 7.680 lâmpadas nessas regiões.

Nos três primeiros meses do ano, a distribuidora beneficiou 4.100 clientes e trocou 19 mil lâmpadas. Em 2022, o projeto atendeu 20 regiões administrativas e trocou mais de 76.904 mil lâmpadas ineficientes, beneficiando mais de 18,5 mil clientes.

Essas iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as regiões administrativas e entidades locais, sendo voltadas aos clientes residenciais baixa renda.

As informações são da Agência Brasília