Enoque Venâncio é reeleito presidente do Sinpol-DF: “União e luta”

No total, 2.739 policiais foram às urnas nessa sexta-feira (31). A chapa União e Luta foi reeleita com 56,5% dos votos para o triênio 2023-2026

Enoque Venâncio foi reeleito, em segundo turno, presidente do Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal (Sinpol-DF). O mandato é de três anos.

No total, 2.739 policiais foram às urnas nessa sexta-feira (31). A chapa União e Luta foi reeleita com 56,5% dos votos para o triênio 2023-2026. A votação ocorreu por meio de urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a ocasião.

Diego Caldas Vaz dos Santos será o vice-presidente e Luana de Ávila e Silva Oliveira secretária-geral.

A apuração dos votos eletrônicos e físicos foi realizada pela Comissão Eleitoral do sindicato no Clube da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil (Agepol/DF) e contou com a presença de integrantes das chapas concorrentes e gravação ininterrupta do processo.

Os integrantes da Chapa “União e luta” agradeceram à categoria pelo resultado. “Nossa gratidão aos 1531 policiais civis que acreditaram no trabalho que temos desenvolvido em prol da categoria e nos reelegeram para continuá-lo.”

“Nosso primeiro mandato foi marcado por avanços em diversas áreas, especialmente na conquista da nossa assistência à saúde. Neste segundo, o trabalho será ainda mais intenso para que possamos retomar a isonomia salarial da PCDF com as policiais judiciárias da União”, concluíram.

Confira composição da Diretoria Executiva ficará da seguinte maneira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enoque Venâncio de Freitas, presidente;

Diego Caldas Vaz dos Santos, vice-presidente;

Luana de Ávila e Silva Oliveira, secretária-geral;

Rodrigo Pereira de Araújo, secretário-geral-adjunto;

Jocevaldo Gomes dos Santos, tesoureiro-geral;

Celmo Kennedy de Oliveira, tesoureiro-geral-adjunto;

André Henrique da Silva, diretor Jurídico;

Wagner Moreira da Silva, diretor Jurídico-adjunto;

Talles Murilo Lopes de Souza, diretor de Comunicação;

Cintia de Araújo Cardoso Inácio, diretora de Comunicação-adjunta;

Dênia Maria Coelho Lira Santos, diretora de Assuntos Sindicais;

Marlos Vinícius Barbosa do Valle, diretor de Assuntos Sindicais-adjunto;

Celia Dorotêu Delmondes, diretora de Planejamento, Administração e Informática;

Juvenal Marques de Souza Ramos, diretor de Planejamento, Administração e Informática-adjunto;

Vanderlei Fernandes Malta, diretor de Benefícios, Cultura, Esportes e Políticas Sociais;

Renato Araújo Santos, diretor de Benefícios, Cultura, Esportes e Políticas Sociais-adjunto;

Márcia Cristina Pimentel e Noronha, diretora de Assuntos de Aposentados e Pensionistas;

Patrícia Neves Freitas Azevedo, diretora de Assuntos de Aposentados e Pensionistas-adjunta.

Conselho fiscal

O primeiro turno das Eleições Sinpol-DF 2023 ocorreu no dia 17 de março e, nesta etapa, houve quórum para eleger a próxima formação do Conselho Fiscal do sindicato.

Com 1450 votos, a chapa 111 foi reeleita para fiscalizar a gestão patrimonial e financeira do sindicato pelo triênio supracitado.

Duas chapas concorreram ao Conselho. A chapa 112 obteve 802 votos. Brancos e nulos somaram 526.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a relação dos componentes do Conselho Fiscal:

Titulares: Jonilson Augusto Valente Santana; João Batista Diniz; Rui Carneiro de Oliveira; Hermes Teodoro de Azevedo; Pedro Sergio da Silva.

Suplentes: Sônia Mara Christiansen; Paulo Giovani Noia Rodrigues.