Ibaneis anuncia novo curso de formação da PMDF

“O acerto aconteceu agora com os deputados Rafael Prudente, Hermeto, que é da Polícia Militar, e Cláudio Abrantes”, escreveu

Na tarde desta terça-feira (05), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou um novo Curso de Formação de Praças para futuros 750 soldados da Polícia Miliar do DF (PMDF). A preparação deve começar ainda em dezembro.

“O acerto aconteceu agora com os deputados Rafael Prudente, Hermeto, que é da Polícia Militar, e Cláudio Abrantes”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Além dos deputados, o encontro também contou com a participação do secretário de Economia, André Clemente, e do comandante-geral da polícia militar, coronel Márcio Vasconcelos.