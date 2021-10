‘Nos ajude a ajudar vocês’, diz Paco Britto sobre a Covid no DF

As declarações de Paco Britto ocorreram após a recepção dos Bombeiros que retornaram da missão humanitária no Haiti, país devastado por conta de terremotos e tempestades tropicais

Guilherme Gomes e Elisa Costa

Na manhã desta terça-feira (5), o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, comentou sobre o aumento de casos de Covid na capital e fez um apelo aos brasilienses que relaxaram nas medidas restritivas durante a pandemia. “A população tem que nos ajudar com o uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel. Fica aqui o meu apelo: nos ajude a ajudar vocês”, desabafou.

De domingo (3) para segunda-feira (4) o Distrito Federal voltou a registrar mais de mil casos de Covid em 24 horas, com 1.264 novos casos, conforme o boletim epidemiológico. Nessa segunda-feira (4), a capital registrou mais 990 novos diagnósticos.

De acordo com Paco Britto, a expectativa é que amanhã (5) o Tribunal de Contas libere a retomada dos contratos de hospitais para a reabertura de novos leitos de tratamento dos pacientes. O vice-governador não especificou quantos leitos serão reabertos.

Já são 499.033 pacientes infectados desde o início da pandemia. Desse total, 477.354 conseguiram se recuperar e 10.510 acabaram vindo a óbito.

As declarações de Paco Britto ocorreram após a recepção dos Bombeiros que retornaram da missão humanitária no Haiti, país devastado por conta de terremotos e tempestades tropicais. “Devo enaltecer a participação das mulheres nesse tipo de missão pela primeira vez. Nosso Corpo de Bombeiros é um difusor para os outros corpos, nós temos as melhores forças policiais e militares do país”, disse Paco aos militares.

Missão humanitária no Haiti

No dia 14 de agosto, o Haiti sofreu um terremoto de magnitude 7.2, maior que o registrado no terremoto há 11 anos, que teve intensidade 7 e matou mais de 200 mil pessoas. No dia seguinte, outro tremor atingiu o país. Já no dia 18 de agosto, houve mais um, de magnitude 4,9.

Além dos tremores de terra, no dia 16 de agosto o Haiti foi atingido pelo ciclone tropical Grace, que levou fortes chuvas e rajadas de vento de até 75 km/h ao país.

Além do apoio na distribuição de alimentos à população atingida pelo terremoto ocorrido em agosto, que somaram várias toneladas, a equipe auxiliou no atendimento a feridos, que chegaram a uma média de 30 ao dia, e em trabalhos de avaliação de estruturas atingidas, reforço em estruturas danificadas e demolição planejada de prédios condenados pelo desastre.

Foto: Elisa Costa/Jornal de Brasília

A missão brasileira também atuou na busca de medicamentos em um depósito condenado de um posto de saúde, na reforma de uma ponte desativada em 2016, na instalação de purificadores de água em duas cidades haitianas e na recuperação de três sinos e de um lustre de uma igreja colonial, considerados de valor histórico inestimável.

Presente no evento, o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Coronel Bonfim, destacou que não importa o tamanho da missão, todas são importantes. “Essa oportunidade da missão é um divisor de águas […] não importa se é uma pequena participação ou de grande magnitude, o que importa são as ações. Levamos carinho e profissionalismo dos nossos bombeiros”, disse.

Ao todo foram 32 bombeiros militares, sendo 24 do CBMDF, 4 da Força Nacional e 4 CBMMG. A equipe era formada por profissionais experientes, com ações nacionais, desabamento e desmoronamento, em Teresópolis e Brumadinho e internacionais, de ajuda humanitária e busca e salvamento em estruturas colapsadas, em Moçambique (2019) e Haiti (2010). A cooperação brasileira durou 21 dias, devido ao terremoto e a tempestade tropical Grace que atingiram o Haiti.

O Coordenador-geral de Operações humanitárias do Ministério de Relações Exteriores, José Sola falou sobre o histórico de missões que o Brasil participou em parceira com as Nações Unidas. “É a terceira missão humanitária internacional desde 2019. A primeira foi em Moçambique, em 2020. Fomos a Beirute (Líbano) após a explosão no porto e agora tivemos essa situação no Haiti após o terrível terremoto. A missão foi realizada com planejamento. Os ministérios decidiram unanimemente em enviar as tropas […] Essa missão começou no dia 22 de agosto e foi muito exitosa, levou alento à população de lá. Os bombeiros levaram auxílio, solidariedade ao povo haitiano”, afirmou.

