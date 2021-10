Terracap abre lances para leilão público de imóveis

Os imóveis estão distribuídos no Recanto das Emas (6), em Planaltina (3), em Sobradinho (3), em Samambaia (2) e em Ceilândia (1)

O décimo leilão público de imóveis da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal está aberto. Os interessados em participar já podem dar seus lances. São ao todo quinze imóveis, oriundos de execução de alienação fiduciária por decorrência de inadimplência. Os imóveis estão distribuídos no Recanto das Emas (6), em Planaltina (3), em Sobradinho (3), em Samambaia (2) e em Ceilândia (1).

O leilão é realizado em sessão pública com lances via internet, por meio da página https://www.capitalleiloes.com.br/. O edital, com a descrição dos imóveis leiloados, está disponível neste portal. Clique aqui e faça o download do arquivo.

O destaque deste leilão é o imóvel localizado no conjunto 05 da QS 105, de Samambaia. Com área de 658,8 m², o lote está vago e tem lance inicial de R$ 2,2 milhões. Já na Avenida Central do Recanto das Emas, na quadra 407, há um imóvel com benfeitorias, em área de 150 m², cujo lance inicial é de R$ 339 mil.

Uma das vantagens de participar de um leilão público de imóveis é a possibilidade de comprar um imóvel pelo valor da dívida, com preço inferior ao de mercado. Qualquer interessado pode participar do leilão, tanto pessoas físicas como jurídicas.

A sessão pública para a disputa dos lances é dirigida por leiloeiro oficial credenciado. A recepção dos lances do 1º pregão, encerra-se a partir das 14h do dia 20/10/2021, por lance não inferior ao valor da avaliação do imóvel (Lei 9.514/97, art. 27, §1º). Não havendo lance superior ou igual ao da avaliação do imóvel, é dada sequência ao 2º Leilão, a partir das 14h do dia 21/10/2021, com lance mínimo no valor atualizado da dívida.

Para participar, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e inserir digitalizados os documentos previstos no edital. O credenciamento deverá ser efetuado até dois dias úteis antes da realização dos lances.

Há a possibilidade de financiar o terreno arrematado junto à própria Terracap. O arrematante poderá optar pelo crédito imobiliário, em até 180 meses, o que facilita o acesso da população aos terrenos da empresa. No entanto, também serão aceitos financiamentos oriundos de outras instituições financeiras.

Mais informações podem ser obtidas na Terracap, pelo telefone: (061) 3342-1103, ou no escritório do leiloeiro, no endereço SRTV – SUL Quadra 701, Bloco A, sala 527, Centro Empresarial Brasília, telefones: (061) 3552-4847, (61) 99968-6566.

