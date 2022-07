Hospital veterinário do DF terá atendimentos de cardiologia e oncologia

O Hvep também vai atender nas especialidades de oftalmologia e dermatologia e contará com serviço de internação 24 horas

O Hospital Veterinário Público (HVep) do DF está com novidades, e agora também passará a atender as especialidades cardiologia, oncologia, oftalmologia e dermatologia, além das clínicas médica, ortopédica e cirúrgica, contempladas atualmente. Isso será possível em breve devido à ampliação da unidade, cuja obra está em fase de finalização. Outra novidade para os tutores que recorrem ao HVep em busca de tratamento para seus pets será a criação do serviço de internação 24 horas.

A dona de casa Raquel Barbosa, moradora de Taguatinga, acompanhava sua cadelinha da raça Shih-tzu, que recebia uma transfusão de sangue. “Ela estava cansada, debilitada, mas já está bem melhor”, comemorava Raquel durante o atendimento. Com a ampliação do hospital, será possível aumentar de 100 para 150 atendimentos diários, um aumento de 50%.

“Hoje o hospital não tem internação 24 horas. Nossa internação é somente até as 17h. Os animais que precisam ser internados no período noturno infelizmente são transferidos para clínicas privadas. A ampliação vai nos dar a oportunidade de internar animais que precisam de um suporte noturno”, explicou Lidiene Samayana, diretora da unidade.

O Instituto Brasília Ambiental é o responsável pelo hospital. O presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão, disse que o Hvep faz parte de um trabalho maior, que é a proteção da fauna silvestre, uma vez que ações de tratamentos e castrações de cães e gatos podem reduzir as zoonoses (enfermidades naturalmente transmissíveis entre os animais e o homem) ou a procriação desordenada, que acaba interferindo no equilíbrio da fauna silvestre. “A ampliação é mais um passo para expandir esse serviço”, disse Trinchão.

Clínica veterinária itinerante

O secretário executivo do Instituto Brasília Ambiental, Thúlio Marques, disse que, além da ampliação do HVep, os tutores de animais contam com as unidades móveis de atendimento, serviço que teve início em janeiro deste ano em Samambaia. Depois de quatro meses, a clínica itinerante foi para o Parque Ecológico do Riacho Fundo, onde se encontra atualmente. A unidade é composta por um veterinário e um enfermeiro, que fazem dez atendimentos por dia, como consultas, pequenos curativos e coleta de material para exame.

