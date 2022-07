Prisão de homem que atropelou cinco crianças no DF é mantida pelo TJDFT

As cinco crianças foram atropeladas durante a tarde. O homem subiu com o carro na calçada onde elas estavam

A prisão do homem que atropelou cinco crianças do Distrito Federal, no dia 22 de maio, foi mantida pelo Tribunal de Justiça no Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Francisco Manoel da Silva, tem 53 anos, e é acusado pelo crime que aconteceu na Ceilândia.

O juiz que indeferiu o pedido de soltura afirmou que “a defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática e/ou jurídica a infirmarem os fundamentos do decreto prisional, devendo ser destacado, inclusive, que o fato de as crianças terem recebido alta não significa, inexoravelmente, que a ordem pública está agora resguardada e que o acusado já pode ser solto”.

O caso

Após o acidente, o suspeito fugiu do local, mas foi abordado logo depois pela Polícia Militar do DF (PMDF). Segundo a corporação, os militares precisaram intervir, pois a população tentou agredi-lo.

No Instituto Médico Legal (IML) foi constatado que ele estava embriagado. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia e autuado por acidente de trânsito com vítima, atropelamento de pedestres, embriaguez ao volante e falta de habilitação para dirigir.

Estado de saúde das crianças

No dia 30 de maio, a terceira das cinco crianças recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI). Ana Júlia, de 6 anos, foi transferida para um leito na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde deverá seguir com o tratamento.

Outras duas meninas permanecem internadas, Bruna Raquel e Sofia Valentina, de 6 e 4 anos, continuam na UTI. De acordo com informações do hospital, Sofia está respondendo bem ao tratamento, com boa aceitação da dieta. A menina aguarda vaga para também ser transferida para internação no HRC, já a Bruna ainda passa por alguns exames.

Com apenas escoriações pelo corpo e ferimentos leves, Maria Eduarda, de 10 anos, foi a primeira das cinco vítimas do atropelamento a receber alta e ir para casa. A segunda a voltar para casa após o acidente foi Ester Isabely, de 10 anos. A criança recebeu alta no dia 27 de maio.