Emprego no DF: Sextou com 341 vagas

A cidade campeã de oportunidades é Águas Claras, com cargos disponíveis em 17 áreas

A sexta-feira chega com esperança de um novo começo para quem busca uma oportunidade profissional. As agências do trabalhador ofertam 341 vagas de trabalho para diversas profissões no Distrito Federal. A cidade campeã de oportunidades é Águas Claras, com cargos disponíveis em 17 áreas, como açougueiro, cozinheiro e auxiliar de cozinha, padeiro, azulejista, servente de obra, entre outras.

Só para repositor de mercadorias, em Águas Claras, são 60 postos de serviço. O salário, mais benefícios, é de R$ 1.355. Não é preciso experiência na área, apenas ensino médio completo. Ainda em Águas Claras, quem quiser trabalhar como operador ou operadora de caixa tem 50 vagas disponíveis, com salário de R$ 1.355 mais benefícios. O interessado deve ter o ensino médio completo e não precisa de experiência no setor.

Já na Asa Norte, são 20 cargos oferecidos para auxiliar operacional de logística, que é aquela pessoa que realiza o lançamento de notas fiscais no sistema, além de monitorar a entrada e saída de materiais, entrega de clientes e controle de estoque. O rendimento é de R$ 1.212 mais benefícios, sem exigência de experiência no ramo.

Também na Asa Norte, quem tem habilidades com as mãos pode tentar a sorte entre uma das oito vagas para carpinteiro oferecidas. Os candidatos devem ter experiência comprovada na área. O valor do salário é de R$ 2,290 mais benefícios. Outras dez vagas são direcionadas para ajudante de obras, com salário de R$ 1.308 mais benefícios. Não é exigido escolaridade, apenas experiência.

Em Sobradinho, são dez vagas destinadas para açougueiros, com salário de R$ 1,7 mil mais benefícios. Para o cargo, não é preciso experiência, apenas ensino médio completado.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Lúcio Flávio, da Agência Brasília