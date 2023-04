Obra de ciclovia entre Núcleo Bandeirante e Candangolândia começa

Para que o espaço seja utilizado pelos pedestres e ciclistas com segurança a qualquer hora do dia, a iluminação no local foi renovada também

As obras da ciclovia que vai ligar o Núcleo Bandeirante à Candangolândia, com aproximadamente 1,5 km de extensão, em paralelo à marginal sul da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), começaram nesta semana. A obra deve ter o investimento de R$ 600 mil do Governo do Distrito Federal (GDF).

Para que o espaço seja utilizado pelos pedestres e ciclistas com segurança a qualquer hora do dia, a iluminação no local foi renovada também. Com investimento de mais de R$ 1,7 milhão, a Companhia Energética de Brasília (CEB) esteve no local e instalou 562 luminárias LED por toda a extensão da via.

Segundo o diretor do 3º Distrito Rodoviário do DER em Samambaia, Jarbas Silva, o local estava sem acessibilidade. “No local, há três calçadas, sendo que a central estava bastante danificada, com mato alto. Então, decidimos fazer as obras da ciclovia compartilhada, que servirá tanto para pedestres quanto para ciclistas, nesta calçada que estava precisando de intervenção. Com isso, vamos trazer mais conforto aos ciclistas e pedestres que transitam pelo local”, explicou.

O chefe de gabinete da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, José de Assis, destaca que o objetivo é atender os anseios da população. “Era uma demanda antiga. Só tinha calçada para pedestre e não atendia os ciclistas. Com essa obra, vamos conseguir oferecer um espaço melhor tanto para o pedestre quanto para quem usa a bicicleta como meio de transporte”, disse.

Outra ciclovia que está em construção é no bairro Altiplano, no Jardim Botânico. O GDF vai investir mais de R$ 11 milhões para 5,2 km de extensão para a faixa exclusiva.

As informações são da Agência Brasília