250 tomam posse na Defensoria Pública do DF

Neste sábado (15), 235 novos analistas de apoio à assistência jurídica e 15 defensores públicos tomam participarão da 1ª Posse Popular da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O evento acontecerá na Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, localizada no SNSN VC 311, trecho II, das 9h às 15h.

A posse popular representa a conclusão do curso de formação e o início da atuação defensorial. Na ocasião, serão oferecidos à população a prestação de assistência jurídica, ação e execução de alimentos, investigação de paternidade, realização de exames de DNA, orientação de vagas de creche e escolas e atendimentos psicossociais.

O encontro contará também com posto de vacinação da Secretaria de Saúde do DF, atendimentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), atendimentos de benefícios socioassistenciais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), orientação sobre aposentadoria e revisão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Defensoria Pública da União (DPU), atendimentos da Delegacia de Atendimento Especial da Mulher (Deam II), além da apresentação do Museu de Drogas da Polícia Civil do DF e roda de conversa sobre os direitos das mulheres vítimas de violência realizada pela Secretaria da Mulher.

Para o defensor público-geral Celestino Chupel, as posses populares são excelentes oportunidades para os novos servidores conhecerem na prática a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). “Com os novos analistas de apoio à assistência jurídica e defensores públicos vamos expandir o atendimento e prestar mais assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados em localidades mais distantes”, comemorou.

As posses populares da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) serão realizadas em quatro encontros. O segundo ocorrerá no dia 13 de maio, das 9h às 15h, em São Sebastião. O terceiro e o quarto, ainda sem data definida, serão realizados no Arapoanga e em Água Quente.

As posses populares estão sendo organizadas pela ouvidora da DPDF, Patrícia Almeida, que desde o início está articulando os serviços prestadora à população com as lideranças das regiões administrativas em prol dos assistidos.

As informações são da Agência Brasília