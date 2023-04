Delegado da PCDF assume posto na DF Legal

A equipe, formada por policiais, já começou o planejamento de ações de contrainteligência e regulação de boas práticas na capital

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Adriano Valente vai assumir a nova Secretaria de Inteligência e Compliance, da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), e atuará em sintonia com a Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança.

A equipe, formada por policiais, já começou o planejamento de ações de contrainteligência e regulação de boas práticas na capital.

Com experiência no combate ao crime organizado, Valente foi chefe de duas divisões da PCDF especializadas na investigação de fraudes, roubos e facções. Ele também chefiou as investigações que culminaram na Operação Hórus, responsável pela prisão de dezenas de grileiros e milicianos na região do Sol Nascente em 2020.

A Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance será responsável pela inteligência e ajuda na construção das ações do DF Legal. “O nosso trabalho vai começar de imediato. Uma das nossas missões é realizar um raio-X de todas as cidades do DF; e, uma por uma, vamos realizar ações fiscais”, destaca.

Já na parte de compliance, Valente diz que a prioridade é o reforço dos princípios. Com a chegada de 100 novos funcionários que estão em fase final de treinamento para monitorar todo o território da capital, a necessidade é passar os valores de integridade pública para os recém-chegados.

“Nossa prioridade aqui será uma otimização de protocolos. Estamos já reforçando o código de ética e vamos fortalecer o controle da rotina”, diz o secretário-executivo.

O titular da DF Legal, Cristiano Mangueira, ressalta a importância da nova área dentro da pasta: “Trazer para nossa estrutura esse trabalho de inteligência e compliance vai contribuir para maior segurança jurídica, transparência e vai estimular ainda mais as boas práticas por aqui”.

Ele lembra, ainda, que o objetivo do compliance é aumentar ainda mais a vigilância para evitar casos como o descoberto pela secretaria em 2022 e que resultou na prisão e abertura de processo disciplinar para apuração de condutas de um auditor da ativa e um aposentado.