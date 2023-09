Homem é preso suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Planaltina

No momento da abordagem, as autoridades encontraram o suspeito portando uma arma de fogo, identificada como um revólver calibre .32, que continha 17 munições intactas

Na noite da última terça-feira (5), por volta das 23h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), através do Serviço Voluntário Gratificado (SVG), realizou com sucesso a prisão de um indivíduo envolvido em uma série de crimes em Planaltina. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi detido sob acusações que incluem injúria, ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação policial foi desencadeada em resposta a denúncias da comunidade local, que relatou atividades criminosas ocorrendo na QRJ de Planaltina.

No momento da abordagem, as autoridades encontraram o suspeito portando uma arma de fogo, identificada como um revólver calibre .32, que continha 17 munições intactas. Além disso, foram apreendidos uma quantia significativa de dinheiro em espécie, cinco pacotes de maconha, totalizando mais de 1kg, 25 comprimidos de êxtase e uma balança de precisão.

As acusações de injúria, ameaça e lesão corporal foram acrescentadas ao caso, pois havia vítimas que denunciaram terem sido alvo de agressões físicas e ameaças por parte do indivíduo agora sob custódia policial.

Após a detenção, o suspeito foi imediatamente conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (16 DP), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.