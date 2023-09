Programação do Feriado de Independência no DF

Já no sábado, dia 9, e domingo (10), terá a oficina Trailer Projeto Fotolata – Arte & Ciência

Para além do tradicional Desfile Cívico do dia 7 de setembro, o feriado de celebração da Independência conta com uma agenda variada. Quem estiver em Brasília neste feriado pode aproveitar desde uma programação especial do Sesi Lab, até um samba no Estacionamento do Parque da Cidade.

O espaço SESI Lab, a partir do dia 7, apresenta na programação várias oficinas criativas, como a oficina Make, A Fermentação na cultura brasileira: puba, com Carolina Bortoletto e Vitor Barão. Quem for participar da atividade no dia 7, vai preparar e degustar tapiocas de puba, investigar a cultura e processos indígenas relacionados a mandioca e fermentação.

Já no sábado, dia 9, e domingo (10), terá a oficina Trailer Projeto Fotolata – Arte & Ciência. O público que vier para esta oficina, vai participar da formação de uma imagem no papel fotográfico, utilizando o trailer como câmera fotográfica, com uma demonstração lúdica dos princípios físicos e químicos do processo da fotografia. A oficina de Colagem, com o Clube de Colagem de Brasília, vai levar os participantes a criar colagens e produzir material fotográfico autoral.

O espaço também exibirá o filme, “Revelando Sebastião Salgado”, dirigido por Betse de Paula, com o projeto Luz no Fim do Túnel, nos dias 9 e 10, às 16h.

Serviço

Programação especial do Sesi Lab

Oficinas a partir do dia 7 de Setembro

Ingressos no site do Museu e na bilheteria física

Horário: das 10h às 19h (exceto na sexta-feira, dia 8, das 9h às 18h)

Onde: Setor Cultural Sul

Samba de Rua

O Complexo Itinerante e Clima de Montanha se uniram para apresentar o Samba de Rua, um evento para toda a família e amigos, no feriado do dia 7 de setembro, no estacionamento 10 do Parque da Cidade. O evento terá música ao vivo, atividade física, espaço kids e brinquedoteca, além de encontro de foodtrucks e feira de artesanato. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos no site Sympla.

O Último Tango

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Centro Cultural Banco do Brasil fará uma sessão extra do filme O Último Tango no dia 7 de setembro, às 16h. O filme conta a história de um viúvo que está perdendo a memória.

Onde: Galeria 4 do CCBB

Quando: 7 de setembro, às 16h

Ingressos gratuitos mediante a retirada

Além disso, a exposição Portinari Raros está disponível até o dia 5 de novembro. A mostra reúne 200 obras em formato físico e digital de Candido Portinari, artista brasileiro. Para poder assistir ao filme, ou ter acesso a exposição, os ingressos ficam disponíveis no site do CCBB, de forma gratuita.

Onde: Primeiro andar e Pavilhão de Vidro – CCBB

Quando: Terça a domingo

Horário: de 9h às 21h.

Mostra EcoFalante

A 12a edição da Mostra Ecofalante de Cinema vai até dia 15 de setembro com exibições gratuitas no Cine Brasília. O evento audiovisual dedicado às temáticas socioambientais mais importante da América do Sul, traz 37 filmes nacionais e internacionais. Na quinta-feira, dia 7, serão exibidos cinco desses filmes, a partir das 10h30.

Mostra Ecofalante de Cinema

Programação gratuita

Quando: até dia 15 de setembro

Horário: das 10h30 às 19h

Onde: Cine Brasília – 106/107 Sul

Brasília Monumental

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para celebrar a cultura e a gastronomia do Distrito Federal, o evento turístico Brasília Monumental, vai ser realizado neste dia 7, a partir das 11h no Eixo Cultural Ibero-Americano. O evento reunirá os melhores chefs e restaurantes da cidade, com pratos exclusivos e acessíveis para os visitantes desfrutarem. Com um espaço 100% coberto, o evento proporcionará uma experiência gastronômica e de entretenimento para toda a família, de forma gratuita, mediante a retirada de ingressos no Sympla.