Homem é preso suspeito de injúria, ameaça e lesão corporal

vítima, após sofrer repetidas agressões por parte de seu companheiro, decidiu deixar o Distrito Federal com seus filhos

Na quarta-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª Delegacia de Polícia (35ª DP), efetuou a prisão de um homem de 35 anos, acusado de cometer crimes de injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

De acordo com as investigações, a vítima, após sofrer repetidas agressões por parte de seu companheiro, decidiu deixar o Distrito Federal com seus filhos, mas o suspeito não permitiu. Isso resultou em uma discussão acalorada entre o casal, e a mulher conseguiu contatar a delegacia para pedir ajuda.

Os policiais prontamente se dirigiram ao local, mas o problema surgiu quando a localização enviada foi apagada e, logo em seguida, a vítima, de maneira inexplicável, mudou o tom de suas mensagens, afirmando que não necessitava mais da presença policial e que tudo estava resolvido.

Essa reviravolta nas mensagens gerou suspeita na equipe policial, que, com perseverança, conseguiu chegar ao endereço da ocorrência e efetuar a prisão do indivíduo. O delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, explica: “Nesse momento, os policiais perceberam que a vítima estava pedindo socorro, e o homem, ao ver que a mulher havia acionado a polícia, tomou o celular dela e tentou se passar por ela, enviando mensagens enganosas e declarando que não queria mais a presença policial no local. No entanto, diante das evidências de violência doméstica, a equipe prosseguiu com as diligências, confirmou as lesões na mulher e efetuou a prisão em flagrante.”

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a vítima solicitou medidas protetivas e, finalmente, conseguiu deixar o Distrito Federal com seus dois filhos.