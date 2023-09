Carroceria de caminhão trava em viaduto no Eixinho

O caminhão foi retirado após o esvaziamento dos pneus

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h39, após um caminhão ficar com a carroceria travada em um viaduto no Eixinho, na 201/202 Sul.

Para ser liberado, foi preciso esvaziar todos os pneus do veículo. A pista ficou interditada durante o ocorrido.

Após a ação o CBMDF deixou o local, deixando nos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).