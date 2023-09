Suspeito de tentativa de homicídio em Ceilândia é preso pela PCDF

A ação policial ocorreu após receber informações de que um homem de 41 anos havia sido esfaqueado e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia

Na quarta-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 19ª Delegacia de Polícia (19ª DP), efetuou a prisão em flagrante de um homem de 28 anos, sob acusação de tentativa de homicídio.

As investigações realizadas pela equipe de policiais civis apontaram que a vítima estava em uma distribuidora de bebidas próxima à QNP 5, em Ceilândia, na companhia de dois homens e uma mulher. No entanto, um dos homens passou a demonstrar ciúmes ao perceber que a vítima estava olhando para sua parceira.

Devido a essa situação, os dois homens começaram a agredir a vítima. Em um momento, derrubaram-no com uma rasteira e, em seguida, um dos agressores desferiu uma facada na região do tórax da vítima.

Os policiais conseguiram prender um dos envolvidos, responsável por agredir e derrubar a vítima. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde aguarda audiência de custódia.

O delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, ressaltou que a investigação continua com o objetivo de localizar o outro criminoso. Ele enfatizou que denúncias e informações podem ser fornecidas diretamente na sede da 19ª DP ou por meio do Disque-Denúncia, no número 197.