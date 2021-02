Homem é preso por posse de arma de fogo e Maria da Penha em São Sebastião

A esposa do homem convidou a equipe para entrar em sua casa e contou aos policiais que seu marido, de 30 anos, fazia constantes ameaças e agredia seus filhos

Guilherme Gomes

A Polícia Militar do DF prendeu, na noite dessa sexta-feira (26), um homem acusado na Lei Maria da Penha após ameaçar com uma faca e uma arma de fabricação caseira sua mulher e os vizinhos, na invasão da quadra 305 do Bairro Residencial Oeste em São Sebastião.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito, que não ofereceu resistência à abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, embaixo de algumas madeiras junto ao portão de entrada de sua casa estava a arma conhecida como “bate bucha” de fabricação caseira.



A esposa do homem convidou a equipe para entrar em sua casa e contou aos policiais que seu marido, de 30 anos, fazia constantes ameaças e agredia seus filhos.

Ela disse ainda que ele já havia sido preso em 2019 por violência doméstica. “Eu inclusive aproveitei a oportunidade que ele estava ameaçando os vizinhos e chamei a polícia que eu não aguento mais. Ele vive me ameaçando com uma faca e agredindo as crianças”, afirmou a mulher do detido.

O homem foi preso e apresentado na 30ª Delegacia, onde foi autuado pela Lei Maria da Penha, ameaça e posse de arma de fogo.

