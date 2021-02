Ibaneis está em reunião para discutir as ações no lockdown

O fechamento de todo o comércio local foi publicado na segunda edição extra do Diário Oficial do DF, no Decreto nº 41.842

Guilherme Gomes

[email protected]

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está reunido agora com seu secretariado e presidentes de empresas. O objetivo do encontro é organizar as ações do governo nesse período de lockdown.

O fechamento de todo o comércio local foi publicado na segunda edição extra do Diário Oficial do DF, no Decreto nº 41.842.

Aguarde mais informações